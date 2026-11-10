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- Київ
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На Київщині посилюють світломаскування: до чого закликають жителів
На Київщині вирішили посилити світломаскування напередодні зими. Нові заходи стосуватимуться не лише комунальних об’єктів, а й житлових будинків та бізнесу. У владі пояснили, навіщо це потрібно.
У Київській області вирішили посилити режим світломаскування у житловому, комунальному та бізнес-секторах.
Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.
Світломаскування на Київщині: що відомо
За словами очільника області, місцева влада разом із підприємцями, комунальниками та жителями має опрацювати посилення світломаскування у районах і громадах.
«Наявні заходи повинні допомогти дещо ускладнити дію засобів повітряного нападу ворога, особливо в період довгих зимових сутінків і ночей. Рішення необхідне. На нього є запит від військових, і маємо допомогти нашим оборонцям», — повідомив він.
Тимур Ткаченко додав, що окрім допомоги силам ППО, посилення світломаскування має й додаткову мету — привчати людей відповідальніше економити електроенергію в умовах нинішніх проблем в енергосистемі.
Також на засіданні обговорили роботу підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань. Напередодні зими силовики й військові готують усе необхідне, щоб ці сили працювали чітко та злагоджено.
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