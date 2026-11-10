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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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На Київщині посилюють світломаскування: до чого закликають жителів

На Київщині вирішили посилити світломаскування напередодні зими. Нові заходи стосуватимуться не лише комунальних об’єктів, а й житлових будинків та бізнесу. У владі пояснили, навіщо це потрібно.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Світло

Світло / © pixabay.com

У Київській області вирішили посилити режим світломаскування у житловому, комунальному та бізнес-секторах.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Світломаскування на Київщині: що відомо

За словами очільника області, місцева влада разом із підприємцями, комунальниками та жителями має опрацювати посилення світломаскування у районах і громадах.

«Наявні заходи повинні допомогти дещо ускладнити дію засобів повітряного нападу ворога, особливо в період довгих зимових сутінків і ночей. Рішення необхідне. На нього є запит від військових, і маємо допомогти нашим оборонцям», — повідомив він.

Тимур Ткаченко додав, що окрім допомоги силам ППО, посилення світломаскування має й додаткову мету — привчати людей відповідальніше економити електроенергію в умовах нинішніх проблем в енергосистемі.

Також на засіданні обговорили роботу підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань. Напередодні зими силовики й військові готують усе необхідне, щоб ці сили працювали чітко та злагоджено.

Російські дрони з системою «Сусанін» — останні новини

Нагадаємо, експерт зі зв’язку та радник президента Сергій Бескрестнов на псевдо «Флеш» попередив, що російські дрони й ракети переходять на візуальну навігацію зі штучним інтелектом. Завдяки новій технології ворожі засоби можуть орієнтуватися за місцевістю і світлом нічних ліхтарів.

Раніше ми писали, що Росія почала застосовувати оптичну навігаційну систему «Сусанін» на далекобійних реактивних дронах «Герань-4» і «Герань-5». Вона дозволяє безпілотникам орієнтуватися за зображеннями місцевості та продовжувати політ навіть за умов придушення супутникової навігації.

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