У Києві вимкнуть вуличне освітлення через дефіцит електроенергії: що відомо

У Києві вимкнуть вуличне освітлення / © Associated Press

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У Києві тимчасово занурять у темряву вулиці, парки та сквери. Рішення про повне знеструмлення об’єктів зовнішнього освітлення ухвалив керівник робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації КМДА.

Про це повідомили у КП «Київміськсвітло».

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У Києві повністю вимикатимуть вуличне освітлення через дефіцит електроенергії

Причиною такого кроку став гострий дефіцит електроенергії, який виник унаслідок чергових ворожих атак на українську енергосистему. Головна мета вимушеного відключення — спрямувати обмежені потужності на першочергове живлення критично важливих об’єктів міської інфраструктури.

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У «Київміськсвітло» окремо зазначили, що відповідають лише за освітлення об’єктів благоустрою, які перебувають у комунальній власності. Підприємство не є постачальником електроенергії та не здійснює постачання до житлових будинків, об’єктів критичної інфраструктури та інших об’єктів.

Комунальники уточнюють, що ліхтарі гасять по всьому місту. Винятками є шафи зовнішнього освітлення, від яких живляться засоби оповіщення.

«У таких випадках освітлення вмикатиметься лише за наявності електроенергії — з моменту її відновлення і до 22:00», — зазначили в установі.

У зв’язку з відсутністю освітлення на вулицях, міська влада та комунальні служби закликають усіх учасників дорожнього руху бути максимально обачними та дотримуватися базових заходів безпеки.

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Водіїв просять збільшувати безпечну дистанцію на дорогах, а пішоходів — носити світловідбивальні елементи на одязі та аксесуарах, підсвічувати собі дорогу ліхтариками.

В яких містах є загроза блекауту на два тижні

Нагадаємо, Росія активізувала атаки на енергетику, намагаючись відрізати від об’єднаної енергосистеми України міста, що критично залежать від зовнішніх ліній живлення.

За оцінкою керівника енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріана Прокопа, у разі критичних пошкоджень це загрожує тривалими знеструмленнями — від кількох днів до двох тижнів.

Найбільша небезпека загрожує Києву, Одесі та Дніпру. Київ постійно атакують з метою відрізати від мережі, Одеса має брак власної генерації та обмежена географічно, а в Дніпрі практично знищена важлива Придніпровська електростанція. До зони ризику також відносять Чернігів, Суми та Харків, де в разі втрати зв’язку з енергосистемою доведеться покладатися лише на обмежені власні потужності.

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