У Києві водій Lexus застрелив військового під час дорожнього конфлікту: фото

У Києві водій Lexus застрелив військового під час дорожнього конфлікту.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Попередньо встановлено, що між чоловіками виник дорожній конфлікт через першочерговість проїзду. Після чого водій та пасажири авто Lexus побили потерпілого, а потім керманич позашляховика вистрелив у опонента та втік з місця події.

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Потерпілий від отриманих травм помер на місці.

"21 жовтня, близько 16:00 години до поліції Києва надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Глушкова. Оперативний черговий негайно скерував на місце слідчо-оперативну групу та лікарів. Прибувши на місце поліцейські попередньо з’ясували, що за кілька хвилин до інциденту між водієм Hyundai та Lexus виник конфлікт щодо першочерговості проїзду на дорозі. Водій та пасажири Lexus побили чоловіка, а потім керманич позашляховика здійснив постріл у бік опонента та разом з пасажирами втік на автомобілі", - розповіли у поліції.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Лікарі надавали потерпілому медичну допомогу, проте врятувати його не вдалося.

Загиблий - військовослужбовець, 1988 року народження, Олексій Щербина.

За даними "Вартових Еспресо", Олексій був добровольцем ДФТГ "Свобода" і готував документи на мобілізацію в батальйон "Свобода" в армії.

Дружина військового залишилася вдовою, а немовля – напівсиротою.

Фото: Вартові.Еспресо

За отриманим орієнтуванням патрульні зупинили автівку. Слідчі у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали водія, 1996 року народження, та двох пасажирів, 1982 та 1998 років народження.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальні провадження стосовно двох пасажирів Lexus за ч. 4 ст. 296 - хуліганство, та відносно водія за ч. 1 ст. 115 - умисне вбивство Кримінального кодексу України.

За процесуального погодження окружної прокуратури фігурантам готується повідомлення про підозру. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає покарання у вигляді 15-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Херсонській області окупанти жорстоко вбили подружжя у квартирі.

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