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- Київ
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Смертельна ДТП на Київщині: фура з цистерною перекинулася та загорілася — що з водієм
На Київщині поблизу Яготина вантажівка DAF із цистерною врізалася у відбійник, перекинулася та загорілася.
На Київщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки DAF із цистерною. Після зіткнення з відбійником фура перекинулася, а газоконденсат, який перевозив автомобіль, загорівся. Водій загинув на місці.
Про це повідомили в поліції Київської області.
Аварія сталася 14 листопада близько 20:35 на 115-му кілометрі автодороги Київ-Харків, поблизу села Богданівка Бориспільського району.
За попередніми даними правоохоронців, 40-річний водій сідлового тягача DAF із цистерною рухався в напрямку Харкова. Чоловік не впорався з керуванням і врізався в металевий дорожній відбійник.
Від удару вантажівка перекинулася. Після цього сталося займання газоконденсату, який перебував у цистерні. Внаслідок аварії водій отримав смертельні травми та загинув на місці події.
За фактом ДТП слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.
Масштабна ДТП паралізувала трасу
Нагадаємо, днями ТСН.ua вже повідомляв про моторошну ДТП на Київщині, що паралізувала рух однією з головних магістралей країни — трасою Київ-Харків.
Діясно, на трасі М-03 Київ-Харків у Київській області сталася масштабна ДТП за участі вантажівки, яка перевозила небезпечний вантаж. Цистерна з газовим конденсатом перекинулася та загорілася.
Тоді ТСН.ua повідомили джерела в ДСНС Київської області, що внаслідок аварії загинула одна людина. На жаль, наразі це підтвердили в поліції офіційно.