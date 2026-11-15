Поблизу села Богданівка сталася смертельна ДТП за участю вантажівки з цистерною / © Поліція Київської області

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На Київщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки DAF із цистерною. Після зіткнення з відбійником фура перекинулася, а газоконденсат, який перевозив автомобіль, загорівся. Водій загинув на місці.

Про це повідомили в поліції Київської області.

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Аварія сталася 14 листопада близько 20:35 на 115-му кілометрі автодороги Київ-Харків, поблизу села Богданівка Бориспільського району.

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За попередніми даними правоохоронців, 40-річний водій сідлового тягача DAF із цистерною рухався в напрямку Харкова. Чоловік не впорався з керуванням і врізався в металевий дорожній відбійник.

Від удару вантажівка перекинулася. Після цього сталося займання газоконденсату, який перебував у цистерні. Внаслідок аварії водій отримав смертельні травми та загинув на місці події.

За фактом ДТП слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.

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Масштабна ДТП паралізувала трасу

Нагадаємо, днями ТСН.ua вже повідомляв про моторошну ДТП на Київщині, що паралізувала рух однією з головних магістралей країни — трасою Київ-Харків.

Діясно, на трасі М-03 Київ-Харків у Київській області сталася масштабна ДТП за участі вантажівки, яка перевозила небезпечний вантаж. Цистерна з газовим конденсатом перекинулася та загорілася.

Тоді ТСН.ua повідомили джерела в ДСНС Київської області, що внаслідок аварії загинула одна людина. На жаль, наразі це підтвердили в поліції офіційно.

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