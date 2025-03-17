У Києві пішов сніг: з'явилося відео

Температура у столиці опустилась до 2 градусів, віє рвучкий північно-західний вітер.
У понеділок, 17 березня, погода здивувала мешканців Києва: пішов мокрий сніг.
Температура опустилась до 2 градусів. Віє рвучкий північно-західний вітер.
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що у Києві у вівторок, 18 березня, без істотних опадів. Вночі -3-5 градусів, вдень +2+4 градуси.
В середу, 19 березня, буде ще буде холоднувато, хоча вдень вже теплішатиме на пару градусів.
"А від 20-го березня в Україні весна візьме все в свої руки – градуси повеселішають, піднімуться вгору і ми з ними порадіємо весняному теплу", – прогнозує Діденко.
Нагадаємо, синоптики попередили, що весна ще здивує українців перепадами погоди.
Читайте також: