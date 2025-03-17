У Києві пішов сніг: з'явилося відео

У понеділок, 17 березня, погода здивувала мешканців Києва: пішов мокрий сніг.

Температура опустилась до 2 градусів. Віє рвучкий північно-західний вітер.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що у Києві у вівторок, 18 березня, без істотних опадів. Вночі -3-5 градусів, вдень +2+4 градуси.

В середу, 19 березня, буде ще буде холоднувато, хоча вдень вже теплішатиме на пару градусів.

"А від 20-го березня в Україні весна візьме все в свої руки – градуси повеселішають, піднімуться вгору і ми з ними порадіємо весняному теплу", – прогнозує Діденко.

Сніг замітає Київ

Нагадаємо, синоптики попередили, що весна ще здивує українців перепадами погоди.

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