В Киеве пошел снег: появилось видео

В понедельник, 17 марта, погода удивила жителей Киева: пошел мокрый снег.

Температура опустилась до 2 градусов. Веет порывистый северо-западный ветер.

Синоптикя Наталья Диденко сообщила, что в Киеве во вторник, 18 марта, без существенных осадков. Ночью -3-5 градусов, днем +2+4.

В среду, 19 марта, будет еще холодновато, хотя днем уже будет теплеть на пару градусов.

"А с 20 марта в Украине весна возьмет все в свои руки — градусы повеселеют, поднимутся вверх и мы с ними порадуемся весеннему теплу", — прогнозирует Диденко.

Снег заметает Киев

Напомним, синоптики предупредили, что весна еще удивит украинцев перепадами погоды.

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