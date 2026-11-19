В центре Киева в результате атаки РФ пострадал Владимирский собор

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Во время вечерней атаки на Киев 19 ноября получил повреждения Владимирский собор на бульваре Тараса Шевченко в центре столицы.

О деталях атаки рассказали в ПЦУ.

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Отмечается, что в результате взрыва рядом с храмом волной выбита часть окон в алтаре собора, они с рамами упали внутрь. Повреждение получили элементы восточного фасада храма. Также обломки упали на близлежащую территорию, повредив припаркованные на обочине автомобили.

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«Владимирский собор — уникальный духовный, культурный и исторический памятник в центре украинской столицы. На стенах храма находятся шедевры монументального искусства иконографического XIX века мирового уровня. Повреждение этого храма в результате российской атаки является еще одним преступлением, за которое кремлевская империя зла должна отвечать перед человеческим и Божьим законом», — говорится в сообщении ПЦУ.

Настоятель Владимирского собора протореров Борис Табачек рассказал ТСН, что в этом храме продолжают молиться за Украину, победу и наших воинов. По его словам, к счастью, пострадавших в соборе в результате атаки нет.

Напомним, что Владимирский собор был выстроен во второй половине XIX века в честь князя Владимира Великого. Здание является памяткой архитектуры национального значения. Значительную художественную ценность имеют внутренние настенные росписи.

Напомним, что сегодня Россия во второй раз за день атаковала дронами Киев.

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