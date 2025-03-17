Атака вражеских дронов Киевской области: появились фото последствий

В Белоцерковском районе поврежден забор, металлический навес, окно в квартире и окна в подъезде пятиэтажного дома.

В ночь на 17 марта Россия в очередной раз произвела обстрел территории Киевской области беспилотниками.

Об этом сообщила полиция Киевщины, фиксирующая последствия атаки врага в области.

"Сегодня, 17 марта, оккупант в очередной раз произвел обстрел территории Киевской области. По состоянию на 8:25 в Белоцерковском районе поврежден забор, металлический навес, окно в квартире и окна в подъезде пятиэтажного дома", – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока нет.

Последствия атаки беспилотников по Киевской области / Фото: Полиция Киевской области

Полиция Киевщины напоминает гражданам, что в случае объявления воздушной тревоги необходимо быть бдительными и направляться в ближайшие укрытия!

Напомним, в ночь на 17 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ. Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы.

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