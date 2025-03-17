В Киевской области перевернулась маршрутка: что известно о пострадавших

Погибших, к счастью, нет.
В Киевскую область 17 марта перевернулась маршрутка. В результате ДТП травмировались люди.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Детали ДТП в Киевской области
Сегодня, 17 марта около 08:00, на одной из дорог в городе Вишневое произошла авария. Как установили правоохранители, произошло столкновение между автомобилем Mitsubishi и маршруткой, в результате чего последняя перевернулась.
"По предварительной информации пострадали пять пассажиров маршрутного такси, которые госпитализированы в больницу для обследования и оказания необходимой помощи", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают стражи порядка Бучанского управления полиции. В дальнейшем будет предоставлена правовая квалификация указанного события согласно действующему законодательству.
Ранее на автодороге Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский произошло смертельное ДТП. Погиб водитель, устроивший аварию
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