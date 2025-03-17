В Киеве кавалер пригласил женщину на свидание и ограбил: чем все закончилось (фото)

В гостиничном номере между мужчиной и женщиной возник конфликт из-за ревности, в результате ссоры мужчина сначала избил женщину, а затем забрал мобильный телефон Samsung и кошелек с деньгами и сбежал.

В Киеве кавалер пригласил женщину на свидание и ограбил.

Об этом сообщила полиция Киева.

В Святошинское управление полиции обратилась 34-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что ее ограбил знакомый. Правоохранители начали досудебное расследование и поиски злоумышленника.

"В ходе расследования следователи выяснили, что нарушитель пригласил женщину на свидание в один из столичных гостинично-ресторанных комплексов. Во время отдыха и употребления спиртных напитков в номере гостиницы между ними возник конфликт из-за ревности. В результате ссоры мужчина сначала избил женщину, а затем забрал мобильный телефон Samsung и кошелек с деньгами и сбежал", – говорится в сообщении.

Украденный телефон пострадавшей / Фото: Полиция Киева / Facebook

Украденный кошелек пострадавшей / Фото: Полиция Киева / Facebook

Оперативники Святошинского управления полиции в течение нескольких часов разыскали и задержали 35-летнего киевлянина в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи изъяли похищенные вещи и вернули их владелице.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, совершенный в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Теперь горе-кавалеру грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве иностранец избил инспектора по парковке.

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