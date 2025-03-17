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В Киевской области ПВО работало по вражеским беспилотникам

В Киевской области ПВО работало по вражеским беспилотникам

ПВО защищает украинское небо 17 марта 2025 года / Фото: ТСН.ua

Раздавались взрывы.

В ночь на 17 марта 2025 года в воздушном пространстве Киевской области были фиксированы беспилотники.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

Силы ПВО работали по целям.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — говорилось в сообщении.

Напомним, что ранее в Киевской области объявили об угрозе с воздуха.

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