На Київщині перекинулася маршрутка: що відомо про постраждалих

Загиблих, на щастя, немає.

На Київщини 17 березня перекинулася маршрутка. Внаслідок ДТП травмувалися люди.

Про це повідомляє поліція Київщини.

ДТП на Київщині 17 березня

Деталі ДТП на Київщині

Сьогодні, 17 березня близько 08:00 години, на одній з доріг у місті Вишневе трапилася аварія. Як встановили правоохоронці, відбулось зіткнення між автомобілем Mitsubishi та маршруткою, внаслідок чого остання перекинулася.

"За попередньою інформацією постраждало п'ять пасажирів маршрутного таксі, яких госпіталізовано до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють правоохоронці Бучанського управління поліції. Надалі буде надано правову кваліфікацію вказаної події згідно з чинним законодавством.

Раніше на автодорозі Виступовичі – Житомир - Могилів-Подільський сталася смертельна ДТП. Загинув водій, який влаштував аварію

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