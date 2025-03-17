У Києві залицяльник запросив жінку на побачення та пограбував: чим усе закінчилося (фото)

У готельному номері між чоловіком та жінкою виник конфлікт через ревнощі, внаслідок сварки чоловік спочатку побив жінку, а потім забрав мобільний телефон Samsung і гаманець з грошима та втік.

У Києві залицяльник запросив жінку на побачення та пограбував.

Про це повідомила поліція Києва.

До Святошинського управління поліції звернулась 34-річна місцева мешканка, яка повідомила про те, що її пограбував знайомий. Правоохоронці розпочали досудове розслідування та пошуки зловмисника.

"Під час розслідування слідчі з’ясували, що порушник запросив жінку на побачення до одного зі столичних готельно-ресторанних комплексів. Під час відпочинку та вживання спиртних напоїв у номері готелю між ними виник конфлікт через ревнощі. У результаті сварки чоловік спочатку побив жінку, а потім забрав мобільний телефон Samsung і гаманець з грішми та втік", – йдеться у повідомленні.

Вкрадений телефон постраждалої / Фото: Поліція Києва / Facebook

Вкрадений гаманець постраждалої / Фото: Поліція Києва / Facebook

Оперативники Святошинського управління поліції упродовж декількох годин розшукали та затримали 35-річного киянина у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі вилучили викрадені речі та повернули їх власниці.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Відтепер горе-залицяльнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві іноземець побив інспектора з паркування.

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