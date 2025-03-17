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На Київщині ППО працювало по ворожих безпілотниках

На Київщині ППО працювало по ворожих безпілотниках

ППО захищає українське небо 17 березня 2025 року / Фото: ТСН.ua

Лунали вибухи.

У ніч проти 17 березня 2025 року у повітряному просторі Київської області було фіксовано безпілотники.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах. 

Сили ППО працювали по цілях.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йшлося у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше на Київщині оголосили про загрозу з повітря

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