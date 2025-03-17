На Київщині ППО працювало по ворожих безпілотниках

Лунали вибухи.
У ніч проти 17 березня 2025 року у повітряному просторі Київської області було фіксовано безпілотники.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
Сили ППО працювали по цілях.
"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йшлося у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше на Київщині оголосили про загрозу з повітря.
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