Атака ворожих дронів на Київщину: з'явилися фото наслідків

У Білоцерківському районі пошкоджено паркан, металевий навіс, вікно в квартирі та вікна у підʼїзді пʼятиповерхового будинку.

У ніч проти 17 березня Росія вчергове здійснила обстріл території Київської області безпілотниками.

Про це повідомила поліція Київщини, яка фіксує наслідки атаки ворога у області.

"Сьогодні, 17 березня, окупант вчергове здійснив обстріл території Київської області. Станом на 8:25 в Білоцерківському районі пошкоджено паркан, металевий навіс, вікно в квартирі та вікна у підʼїзді пʼятиповерхового будинку", – йдеться у повідомленні.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Наслідки атаки безпілотників по Київській області / Фото: Поліція Київської області

Поліція Київщини нагадує громадянам, що в разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та прямувати до найближчих укриттів!

Нагадаємо, у ніч проти 17 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ. Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи.

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