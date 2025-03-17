Атака ворожих дронів на Київщину: з'явилися фото наслідків

У Білоцерківському районі пошкоджено паркан, металевий навіс, вікно в квартирі та вікна у підʼїзді пʼятиповерхового будинку.
У ніч проти 17 березня Росія вчергове здійснила обстріл території Київської області безпілотниками.
Про це повідомила поліція Київщини, яка фіксує наслідки атаки ворога у області.
"Сьогодні, 17 березня, окупант вчергове здійснив обстріл території Київської області. Станом на 8:25 в Білоцерківському районі пошкоджено паркан, металевий навіс, вікно в квартирі та вікна у підʼїзді пʼятиповерхового будинку", – йдеться у повідомленні.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Поліція Київщини нагадує громадянам, що в разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та прямувати до найближчих укриттів!
Нагадаємо, у ніч проти 17 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ. Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи.
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