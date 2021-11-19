У Києві на Оболоні до Дніпра випустять три тонни риби

У Києві на Оболоні до Дніпра випустять три тонни риби

Молодь риби випускатимуть о 12:00 у парку "Наталка" неподалік від залізобетонного кесона, який ще називають "сталінським метро".

У Києві на Оболоні до Дніпра випустять три тонни риби.

До Дніпра випустять понад три тонни рослиноїдних видів риб і коропа. Київський рибоохоронний патруль запрошує всіх охочих долучитися до цього заходу. На гостей очікують рибальські майстер-класи, конкурси, спілкування з відомими спортсменами та частування пловом.

Про це пише "Вечірній Київ".

Молодь риби випускатимуть о 12:00 у парку "Наталка" неподалік від залізобетонного кесона, який ще називають "сталінським метро". Процес зариблення контролюватимуть начальник Київського рибоохоронного патруля Володимир Мухін, головні держінспектори та іхтіологи. У заході братимуть участь представники Держрибагентства, Оболонської РДА, громадські організації, чемпіони світу з рибної ловлі та інші.

Днями майже чотирма тоннами риби поповнилось Київське водосховище. Зариблення відбулося у селі Лебедівка на Вишгородщині. Там до Київського моря випустили 39 300 товстолобів. Молодь саме цієї риби обрали для вселення до водойми не випадково.

Через пристрасть до поїдання водоростей у великих кількостях, товстолобика називають "річковою коровою". Саме тому цим видом зариблюють водойми для їх очищення від зайвої рослинності, якою масово заростають водосховища на Дніпрі.

Нагадаємо, у водоймах Києва розплодились екзотичні "прибульці" – сонячні окуні із Північної Америки.

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