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У Києві на Хрещатику пропонують замість дороги звільнити річку, що тече під нею: відеопрезентація

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У Києві на Хрещатику пропонують замість дороги звільнити річку, що тече під нею: відеопрезентація

За задумом автора, пішохідна частина головної вулиці столиці має перетворитися на зелену зону для відпочинку.

Столичний дизайнер Віктор Білоус пропонує на головній вулиці Києва замість дороги звільнити річку Хрещатик, яку давно запроторили в колектор під однойменною вулицею.

За задумом автора, замість проїзної частини вулиці Хрещатик має текти річка, звільнена з колектора, а пішохідна частина має перетворитися на зелену зону для відпочинку.

Крім того, на думку дизайнера, на Хрещатику та Майдані Незалежності не повинно бути підземних переходів.

Проєктом передбачається перетворення Майдану Незалежності на пікнікову зону. Проїзна частина також передбачена – п’ять смуг з боку Головпоштамту

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Тепер оприлюднено відеопрезентацію Хрещатика, якби проєкт київського дизайнера схвалили.

Нагадаємо, Кличко анонсував масштабні зміни на головній вулиці Києва. Ремонт Хрещатика розпочнеться наступного року. Він коштуватиме Києву понад 1 мільярд гривень.

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