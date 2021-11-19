Бивень моржа та зуби кашалота: у Києві затримали незвичайну посилку (фото та відео)

Бивень моржа та зуби кашалота: у Києві затримали незвичайну посилку (фото та відео)

Вони були задекларовані як сувеніри та меблева фурнітура.

У Києві митники затримали посилку з бивнем моржа, зубами кашалота та статуетками з них. Чоловік та жінка із села на Одещині намагалися переслати їх до Німеччини та Франції.

Про це повідомила пресслужба Київської митниці 19 листопада.

Товари були задекларовані як сувеніри та меблева фурнітура. Невідповідність вмісту посилки показала система сканування. Під час огляду було виявлено 65 сантиметровий бивень та 8 зубів.

Відправники не мали жодних дозвільних документів на експорт або імпорт зразків. За цим фактом митники склали адміністративні протоколи. Зазначається, тварини перебувають під загрозою зникнення. Бивень та зуби вилучили.

"Це перший прецедент у Київській митниці, коли предметом правопорушення стають такі неординарні товари", – зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, що на Буковині в пункті пропуску "Порубне" затримали чоловіків, які намагались незаконно перевезти змій та ящірок через українсько-румунський кордон. Прикордонники оглядали коробки в мікроавтобусі та помітили у них підозрілі отвори для циркуляції повітря.

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