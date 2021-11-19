У Київській області сталося чотири ДТП за годину через слизьку дорогу: фото

У Київській області сталося чотири ДТП за годину через слизьку дорогу: фото

На момент скоєння ДТП всі учасники подій були тверезі.

У Київській області сталося чотири аварії за годину через слизьку дорогу.

На момент скоєння ДТП всі учасники подій були тверезі.

Про це повідомляє поліція Київської області.

19 листопада близько 8 години на автодорозі Київ-Ржищів, поблизу села Гребені водій автомобіля Mitsubishi через ожеледицю не впорався з керуванням та злетів у кювет. Слідом за ним їхав автомобіль Lada Priora, 34-річний водій якого допустив зіткнення з деревом, в результаті чого чоловік отримав тілесні ушкодження. Його доправлено до Київської обласної клінічної лікарні з підозрою на пошкодження хребта.

За декілька хвилин злетіло з дороги і авто Peugeоt.

За деякий час повз вказану ділянку траси проїжджав мікроавтобус Toyota, який зіткнувся з автомобілем Lada Priora, водія якого на той час вже госпіталізували.

Інші учасники аварій отримали легкі тілесні ушкодження у вигляді синців та забоїв.

На момент скоєння ДТП всі учасники подій були без явних ознак алкогольного сп’яніння. На місці події працюють поліцейські групи реагування патрульної поліції.

"Перед тим, як виїжджати з дому, звертайте увагу на погодні умови, обов'язково дотримуйтесь правил дорожнього руху. Бережіть себе та будьте обачними", - просять у поліції.

Нагадаємо, у Києві водій таксі знепритомнів за кермом, врізався у дерево та стовп. Медики протягом 40 хвилин намагалися реанімувати водія, але, на жаль, чоловік помер. Пасажирка, яка була у салоні таксі, жива.

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