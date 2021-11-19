Розпиляв тіло у ванній: оприлюднено деталі жахливого вбивства у Києві (фото)

Фігурантом виявився 32-річний мешканець іншої області.

Поліція оприлюднила деталі жахливого вбивства чоловіка на Печерську в Києві.

Підозрюваний розчленив тіло убитого чоловіка у ванній ручною пилою по металу.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Вчора, 18 листопада, до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Дружби Народів у сміттєвому контейнері виявлені частини людського тіла. Правоохоронці невідкладно розпочали оперативно-розшукові заходи для встановлення особи загиблого, обставин його смерті та причетних до вбивства.

Як розповів начальник столичної поліції Іван Вигівський, завдяки злагодженій роботі підрозділів поліції Києва протягом кількох годин у Дарницькому районі поліцейські викрили та розшукали ймовірного підозрюваного.

"Фігурантом виявився 32-річний мешканець іншої області. За попередньо зібраними матеріалами кримінального провадження ми встановили, що під час спільного вживання спиртного між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого зловмисник позбавив життя 42-річного господаря оселі. Ще близько доби порушник проживав у квартирі, де лежав загиблий, а потім вирішив позбутись тіла. Для цього він придбав ручну пилу по металу та у ванній кімнаті розчленив тіло, і за кілька разів виніс частинами у сміттєвий бак біля сусіднього будинку. Особу затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомив Вигівський.

Facebook / Патрульна поліція Києва

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство.

Також до районного суду готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

«Чоловіку, причетному до вбивства на столичному Печерську, повідомлено про підозру», - Іван Вигівський Опубліковано Поліція Києва Пʼятниця, 19 листопада 2021 р.

Нагадаємо, підозрюваного затримали 18 листопада близько 23 години вечора.

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