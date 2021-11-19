Молодую рыбу будут выпускать в 12:00 в парке "Наталка" неподалеку от железобетонного кессона, который еще называют "сталинским метро".
В Киеве на Оболони в Днепр выпустят три тонны рыбы.
В Днепр выпустят более трех тонн растительноядных видоврыб и карпа. Киевский рыбоохранный патруль приглашает всех желающих принять участие в этом мероприятии. Гостей ожидают рыболовные мастер-классы, конкурсы, общение с известными спортсменами и угощение пловом.
Об этом пишет "Вечерний Киев".
Молодежь рыбы будут выпускать в 12:00 в парке "Наталка" неподалеку от железобетонного кессона, который еще называют "сталинским метро". Процесс зарыбления будут контролировать начальник Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин, главные госинспекторы и ихтиологи. В мероприятии примут участие представители Госрыбагентства, Оболонской РГА, общественные организации, чемпионы мира по рыбной ловле и другие.
На днях почти четырьмя тоннами рыбы пополнилось Киевское водохранилище. Зарыбление произошло в селе Лебедевка Вышгородщины. Там в Киевское море выпустили 39 300 толстолобов. Молодежь именно этой рыбы выбрали для вселения в водоем не случайно.
Из-за пристрастия к поеданию водорослей в больших количествах, толстолобика называют "речной коровой". Именно поэтому этим видом зарыбливают водоемы для их очистки от излишней растительности, которой массово зарастают водохранилища на Днепре.
Напомним, в водоемах Киева расплодились экзотические "пришельцы" – солнечные окуни из Северной Америки.
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