В Киеве на Оболони в Днепр выпустят три тонны рыбы

В Киеве на Оболони в Днепр выпустят три тонны рыбы

Молодую рыбу будут выпускать в 12:00 в парке "Наталка" неподалеку от железобетонного кессона, который еще называют "сталинским метро".

В Киеве на Оболони в Днепр выпустят три тонны рыбы.

В Днепр выпустят более трех тонн растительноядных видоврыб и карпа. Киевский рыбоохранный патруль приглашает всех желающих принять участие в этом мероприятии. Гостей ожидают рыболовные мастер-классы, конкурсы, общение с известными спортсменами и угощение пловом.

Об этом пишет "Вечерний Киев".

Молодежь рыбы будут выпускать в 12:00 в парке "Наталка" неподалеку от железобетонного кессона, который еще называют "сталинским метро". Процесс зарыбления будут контролировать начальник Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин, главные госинспекторы и ихтиологи. В мероприятии примут участие представители Госрыбагентства, Оболонской РГА, общественные организации, чемпионы мира по рыбной ловле и другие.

На днях почти четырьмя тоннами рыбы пополнилось Киевское водохранилище. Зарыбление произошло в селе Лебедевка Вышгородщины. Там в Киевское море выпустили 39 300 толстолобов. Молодежь именно этой рыбы выбрали для вселения в водоем не случайно.

Из-за пристрастия к поеданию водорослей в больших количествах, толстолобика называют "речной коровой". Именно поэтому этим видом зарыбливают водоемы для их очистки от излишней растительности, которой массово зарастают водохранилища на Днепре.

Напомним, в водоемах Киева расплодились экзотические "пришельцы" – солнечные окуни из Северной Америки.

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