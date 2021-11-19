Бивень моржа и зубы кашалота: в Киеве задержали необычную посылку (фото и видео)

Бивень моржа и зубы кашалота: в Киеве задержали необычную посылку (фото и видео)

Они были задекларированы как сувениры и мебельная фурнитура.

В Киеве таможенники задержали посылку с бивнем моржа, зубами кашалота и статуэтками из них. Мужчина и женщина из села в Одесской области пытались переслать их в Германию и Францию.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской таможни.

Товары были задекларированы как сувениры и мебельная фурнитура. Несоответствие содержимого посылки показала система сканирования. Во время осмотра были обнаружены 65 сантиметровый бивень и 8 зубов.

У отправителей не было никаких разрешительных документов на экспорт или импорт образцов. По данному факту таможенники составили административные протоколы. Отмечается, что животные находятся под угрозой исчезновения. Бивень и зубы изъяли.

"Это первый прецедент в Киевской таможне, когда предметом правонарушения становятся такие неординарные товары", – отметили в пресс-службе.

Напомним, что на Буковине в пункте пропуска "Порубное" задержали мужчин, пытавшихся незаконно перевезти змей и ящериц через украинско-румынскую границу. Пограничники осматривали коробки в микроавтобусе и заметили подозрительные отверстия для циркуляции воздуха.

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