В Киевской области произошло четыре ДТП в час из-за скользкой дороги: фото

В Киевской области произошло четыре ДТП в час из-за скользкой дороги: фото

На момент совершения ДТП все участники происшествия были трезвыми.

В Киевской области произошло четыре аварии за час из-за скользкой дороги.

На момент совершения ДТП все участники происшествия были трезвыми.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

19 ноября около 8 часов на автодороге Киев-Ржищев, вблизи села Гребени водитель автомобиля Mitsubishi из-за гололеда не справился с управлением и влетел в кювет. Вслед за ним ехал автомобиль Lada Priora, 34-летний водитель которого допустил столкновение с деревом, в результате чего мужчина получил телесные повреждения. Он доставлен в Киевскую областную клиническую больницу с подозрением на повреждение позвоночника.

Через несколько минут слетело с дороги и авто Peugeоt.

Через некоторое время мимо указанного участка трассы проезжал микроавтобус Toyota, который столкнулся с автомобилем Lada Priora, водителя которого к тому времени уже госпитализировали.

Другие участники аварий получили легкие телесные повреждения в виде кровоподтеков и ушибов.

К моменту совершения ДТП все участники событий были без явных признаков алкогольного опьянения.

На месте происшествия работают полицейские группы по реагированию патрульной полиции.

"Перед тем, как выезжать из дома, обращайте внимание на погодные условия, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и будьте осторожны", — просят в полиции.

Напомним, в Киеве водитель такси потерял сознание за рулем, врезался в дерево и столб. Медики в течение 40 минут пытались реанимировать водителя, но, к сожалению, мужчина скончался. Пассажирка, которая была в салоне такси, жива.

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