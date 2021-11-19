Распилил тело в ванной: обнародованы детали ужасного убийства в Киеве (фото)

Фигурантом оказался 32-летний житель другой области.

Полиция обнародовала детали ужасного убийства мужчины на Печерске в Киеве.

Подозреваемый расчленил тело убитого мужчины в ванной ручной пилой по металлу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Вчера, 18 ноября, в столичную полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере обнаружены части человеческого тела. Правоохранители безотлагательно приступили к оперативно-розыскным мерам по установлению личности погибшего, обстоятельств его смерти и причастных к убийству.

Как рассказал начальник столичной полиции Иван Выговский, благодаря слаженной работе подразделений полиции Киева в течение нескольких часов в Дарницком районе полицейские разоблачили и разыскали предполагаемого подозреваемого.

"Фигурантом оказался 32-летний житель другой области. По предварительно собранным материалам уголовного производства мы установили, что во время совместного употребления спиртного между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник лишил жизни 42-летнего хозяина дома. Еще около суток нарушитель проживал в квартире, где лежал погибший, а затем решил избавиться от тела. Для этого он приобрел ручную пилу по металлу и в ванной комнате расчленил тело, и за несколько раз вынес частями в мусорный бак возле соседнего дома. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – сообщил Выговский.

Facebook / Патрульна поліція Києва

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – это умышленное убийство.

Также в районный суд готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, подозреваемый был задержан 18 ноября около 23 часов вечера.

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