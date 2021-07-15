В Киеве в Днепре заметили медуз эколог говорит — это плохой симптом (видео)

Пресноводные медузы появляются в случае нагревания воды выше 25 ° C.

В Киеве в Днепре заметили медуз. Это считается плохим симптомом для реки.

Об этом сообщил экс-нардеп, бывший и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов в Facebook и опубликовал видео.

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"Медуз вам в ленту, появившихся в Днепре. Точнее, впервые их заметили еще в августе 2020 года. Они пресноводные и появляются в случае нагревания воды выше 25 градусов по Цельсию. Их появление свидетельствует о том, что Днепр мелеет и зарастает. Пресноводные медузы имеют жало, но используют его, как правило, для ловли корма", — написал он.

Бывший глава Государственной экоинспекции подчеркнул, что есть серьезная опасность проживания медуз в Днепре.

"Скорее всего, популяция медуз будет расти, и они начнут поедать корм других рыб, что уменьшит их количество. Также медузы могут портить качество воды, забивать системы забора воды, гидротехнические сооружения и другие механизмы", — отметил он.

Фирсов отметил, что в целом, этот плохой симптом еще раз подтверждает, что качество воды в Днепре катастрофически ухудшается.

Медуз вам в ленту, возникших в Днепре. Точнее, впервые их заметили еще в августе 2020 года. Они пресноводные и появляются при нагревании воды выше 25 градусов по Цельсию. Их появление свидетельствует о том, что Днепр мелеет и зарастает. Пресноводные медузы имеют жало, но используют его, как правило, для ловли корма. Конечно, есть серьезная опасность их проживания в Днепре. Скорее всего, популяция медуз будет расти, и они начнут поедать корм других рыб, уменьшит их количество. Также медузы могут портить качество воды, забивать системы забора воды, гидротехнические сооружения и другие механизмы. В целом, этот плохой симптом еще раз подтверждает, что качество воды в Днепре катастрофически ухудшается. Опубликовано Егором Фирсовым понедельника, 12 июля 2021

Почему в Днепре появились медузы

Так, по словам кандидата биологических наук, сотрудницы Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлии Куцоконь, медузы нередко встречаются в Днепре, но это совсем не те медузы, которые живут в море. Это медузы краспедакуста (Craspedacusta sowerbii) — пресноводные медузы ряда лимномедузы, встречающиеся в пресных водоемах по всему миру.

"Медуза краспедакуста для Днепра не является диковинкой, медузоидная стадия появляется, когда вода прогревается выше 25 градусов по Цельсию. Ну, видите, в последние годы это происходит почти каждый год, потому что жаркие лета. Они пресноводные и распространены на всех материках, происхождение неизвестно, скорее всего азиатское. Преимущественно живут в виде маленьких полипов, медузоидная стадия только когда жарко", — объясняет ученая.

Безопасны ли такие медузы для человека

По словам Юлии Куцоконь, пресноводные медузы безопасные для человека и никакой угрозы не несут. "Информации об опасности для человека не встречала. Поэтому правильнее говорить, что они безопасны для человека", — успокаивает кандидат биологических наук.

Напомним, в водоемах Киева расплодились экзотические "пришельцы" — солнечные окуни из Северной Америки.

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