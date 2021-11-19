В Киеве разоблачили детективное агентство, которое шпионило за киевлянами: фото

Организовал агентство бывший правоохранитель.
В Киеве разоблачили детективное агентство, участники которого осуществляли незаконную слежку за горожанами.
Агентство, осуществлявшее противоправную слежку с использованием специальных технических средств получения информации, организовал бывший правоохранитель.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно материалам следствия, участники детективного агентства за денежное вознаграждение осуществляли скрытую слежку за гражданами Украины путем прослушивания телефонных разговоров, слежение за маршрутами передвижения лиц. Кроме того, в перечень услуг агентства входила установка в помещениях и автомобилях спецсредств скрытого аудио- и видеоконтроля.
К противоправной деятельности организатор – бывший правоохранитель – привлек своих знакомых. По данным следствия, агентство функционировало более двух лет и оказывало услуги как физическим лицам, так и представителям бизнеса.
Стоимость услуг составляла от 200 долларов США в час за наблюдение за передвижением лица, до 1000 тысячи долларов США — за установку в офисе средств наблюдения.
Организатора схемы разоблачили с поличным после получения им денежного вознаграждения в размере $1350 и передачи заказчику информации, полученной незаконным путем.
В ходе обысков, проведенных по месту жительства организатора и в офисе агентства изъяты технические устройства слежения с комплектующими к ним, материалы оперативно-розыскных дел, полученные противоправным путем, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.
По результатам проведенных следственных действий организатору детективного агентства сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия по привлечению к уголовной ответственности всех участников группы.
Напомним, полиция обнародовала детали ужасного убийства мужчины на Печерске в Киеве.
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