В Киеве разоблачили детективное агентство, которое шпионило за киевлянами: фото

В Киеве разоблачили детективное агентство, которое шпионило за киевлянами: фото

Организовал агентство бывший правоохранитель.

В Киеве разоблачили детективное агентство, участники которого осуществляли незаконную слежку за горожанами.

Агентство, осуществлявшее противоправную слежку с использованием специальных технических средств получения информации, организовал бывший правоохранитель.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, участники детективного агентства за денежное вознаграждение осуществляли скрытую слежку за гражданами Украины путем прослушивания телефонных разговоров, слежение за маршрутами передвижения лиц. Кроме того, в перечень услуг агентства входила установка в помещениях и автомобилях спецсредств скрытого аудио- и видеоконтроля.

К противоправной деятельности организатор – бывший правоохранитель – привлек своих знакомых. По данным следствия, агентство функционировало более двух лет и оказывало услуги как физическим лицам, так и представителям бизнеса.

Стоимость услуг составляла от 200 долларов США в час за наблюдение за передвижением лица, до 1000 тысячи долларов США — за установку в офисе средств наблюдения.

Организатора схемы разоблачили с поличным после получения им денежного вознаграждения в размере $1350 и передачи заказчику информации, полученной незаконным путем.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства организатора и в офисе агентства изъяты технические устройства слежения с комплектующими к ним, материалы оперативно-розыскных дел, полученные противоправным путем, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

По результатам проведенных следственных действий организатору детективного агентства сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия по привлечению к уголовной ответственности всех участников группы.

Напомним, полиция обнародовала детали ужасного убийства мужчины на Печерске в Киеве.

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