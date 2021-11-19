У Києві викрили "детективне агентство", яке шпигувало за українцями: фото

Організував агентство колишній правоохоронець.

У Києві викрили "детективне агентство", учасники якого здійснювали незаконне стеження за громадянами

Агентство, яке здійснювало протиправне стеження з використанням спеціальних технічних засобів отримання інформації, організував колишній правоохоронець.

Також читайте У Києві підполковник та майор поліції продавали наркотики

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, учасники "детективного агентства" за грошову винагороду здійснювали приховане стеження за громадянами України шляхом здійснення прослуховування телефонних розмов, слідкування за маршрутами пересування осіб. Крім того, до переліку послуг агентства входило встановлення у приміщеннях та в автомобілях спецзасобів прихованого аудіо- та відеоконтролю.

До протиправної діяльності організатор – колишній правоохоронець - залучив своїх знайомих. За даними слідства, агентство функціонувало більше двох років та надавало "послуги" як фізичним особам, так і представникам бізнесу.

Вартість "послуг" становила від 200 доларів США за годину за стеження за пересуванням особи, до 1000 тисячі доларів США - за встановлення в офісі засобів спостереження.

Організатора схеми викрили на гарячому після отримання ним грошової винагороди у розмірі $1350 та передачі замовнику інформації, отриманої незаконним шляхом.

У ході обшуків, проведених за місцем проживання організатора та в офісі агентства вилучено технічні пристрої для стеження з комплектуючими до них, матеріали оперативно-розшукових справ, отримані протиправним шляхом, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

За результатами проведених слідчих дій організатору "детективного агентства" повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності усіх учасників групи.

Нагадаємо, поліція оприлюднила деталі жахливого вбивства чоловіка на Печерську в Києві.

Читайте також: