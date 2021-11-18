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У Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті, а комунальники приписали цю заслугу собі: фото

У Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті, а комунальники приписали цю заслугу собі: фото

У Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті, а комунальники приписали цю заслугу собі: фото

"Киев Сейчас"

Подія сталася в Оболонському районі столиці.

У Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті, а комунальники приписали цю заслугу собі. 

Подія сталася в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє паблік "Киев Сейчас".

ЖЕК закрив звернення та заявив, що саме його працівники замінили полотно.

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Працівники керівної компанії подякували чоловіку "за небайдужість та підтримання під'їзду в задовільному стані". Водночас у ЖЕКу навіть не перепросили за своє оголошення про те, що нібито саме вони замінили лінолеум.

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Нагадаємо, Кличко анонсував масштабні зміни на головній вулиці Києва. Ремонт Хрещатика розпочнеться наступного року. Він коштуватиме Києву понад 1 мільярд гривень.

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