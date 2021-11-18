У Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті, а комунальники приписали цю заслугу собі: фото

Подія сталася в Оболонському районі столиці.
У Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті, а комунальники приписали цю заслугу собі.
Подія сталася в Оболонському районі столиці.
Про це повідомляє паблік "Киев Сейчас".
ЖЕК закрив звернення та заявив, що саме його працівники замінили полотно.
Працівники керівної компанії подякували чоловіку "за небайдужість та підтримання під'їзду в задовільному стані". Водночас у ЖЕКу навіть не перепросили за своє оголошення про те, що нібито саме вони замінили лінолеум.
Нагадаємо, Кличко анонсував масштабні зміни на головній вулиці Києва. Ремонт Хрещатика розпочнеться наступного року. Він коштуватиме Києву понад 1 мільярд гривень.
Читайте також:
- Як оформити "Картку киянина": економія на проїзді після різкого здорожчання та інші її привілеї
- Який вигляд мав би центр Києва з річкою Хрещатик, звільненою з колектора: візуалізація
- Стало відомо, що зведуть на місці Льодового стадіону у Києві
- У Києві на початку листопада зафіксували природну аномалію: фото
- Зима вже близько: синоптики розповіли українцям, до якої погоди готуватися у найхолоднішу пору року
- Пацюки, таргани, пляшки із сечею і павутиння: у центрі Києва чоловік перетворив чотирикімнатну квартиру на сміттєзвалище
- У Мережі показали закинутий парк "Нивки" в Києві: "Шаурма" і руїни (фото)