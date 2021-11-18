У Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті, а комунальники приписали цю заслугу собі: фото

Подія сталася в Оболонському районі столиці.

У Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті, а комунальники приписали цю заслугу собі.

Подія сталася в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє паблік "Киев Сейчас".

ЖЕК закрив звернення та заявив, що саме його працівники замінили полотно.

Працівники керівної компанії подякували чоловіку "за небайдужість та підтримання під'їзду в задовільному стані". Водночас у ЖЕКу навіть не перепросили за своє оголошення про те, що нібито саме вони замінили лінолеум.

Нагадаємо, Кличко анонсував масштабні зміни на головній вулиці Києва. Ремонт Хрещатика розпочнеться наступного року. Він коштуватиме Києву понад 1 мільярд гривень.

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