У Києві можуть ввести жорсткий локдаун

У столиці щодня збільшується кількість хворих і госпіталізованих.
Локдаун в Києві можуть ввести, якщо в столиці буде низький рівень вакцинованих людей.
Про це заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, пише "Вечірній Київ".
"У столиці щодня збільшується кількість хворих і госпіталізованих. Станом на сьогодні заповненість ліжок у лікарнях, виділених для прийому хворих COVID-19, становить 44,6%. Щоб запобігти можливому локдаун, ми повинні максимально швидко вакцинувати людей. Іншої альтернативи немає", - сказала Старостенко.
За словами чиновниці, ресурсів для нарощування темпів вакцинації вистачає.
"Збільшуємо кількість пунктів, робимо максимально зручну логістику, щоб кожен бажаючий міг зробити щеплення", - додала вона.
Станом на ранок 12 жовтня у Києві зафіксовано 628 нових випадків коронавірусу за добу. Це ледь не втричі більше, ніж 11 жовтня (213 випадків коронавірусу).
Нагадаємо, що у Києві розглядають введення QR-пропусків і обмеження в роботі громадського транспорту. З входженням у "жовту зону" і напередодні можливого погіршення ситуації столична влада розробляє алгоритм подальшого посилення правил, які базуються на досвіді інших країн. Але ці варіанти розглядаються поки що на рівні ідей.