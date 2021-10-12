У Києві можуть ввести жорсткий локдаун

У столиці щодня збільшується кількість хворих і госпіталізованих.

Локдаун в Києві можуть ввести, якщо в столиці буде низький рівень вакцинованих людей.

Про це заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, пише "Вечірній Київ".

"У столиці щодня збільшується кількість хворих і госпіталізованих. Станом на сьогодні заповненість ліжок у лікарнях, виділених для прийому хворих COVID-19, становить 44,6%. Щоб запобігти можливому локдаун, ми повинні максимально швидко вакцинувати людей. Іншої альтернативи немає", - сказала Старостенко.

За словами чиновниці, ресурсів для нарощування темпів вакцинації вистачає.

"Збільшуємо кількість пунктів, робимо максимально зручну логістику, щоб кожен бажаючий міг зробити щеплення", - додала вона.

Станом на ранок 12 жовтня у Києві зафіксовано 628 нових випадків коронавірусу за добу. Це ледь не втричі більше, ніж 11 жовтня (213 випадків коронавірусу).

Нагадаємо, що у Києві розглядають введення QR-пропусків і обмеження в роботі громадського транспорту. З входженням у "жовту зону" і напередодні можливого погіршення ситуації столична влада розробляє алгоритм подальшого посилення правил, які базуються на досвіді інших країн. Але ці варіанти розглядаються поки що на рівні ідей.

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