У Києві містяни замовили понад 600 тисяч спецперепусток на випадок локдауну

У Києві містяни замовили понад 600 тисяч спецперепусток на випадок локдауну

У киян з’явилась можливість в декілька кліків подати заявку на отримання спецперепустки для себе або ж своїх працівників.

Електронна система для замовлення спецперепусток у громадський транспорт працює понад два місяці. У Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій розповіли про кількість замовлених перепусток на випадок локдауну.

Цього року міська влада зібрала дані для прийняття якісних рішень. У киян з’явилась можливість в декілька кліків подати заявку на отримання спецперепустки для себе або ж своїх працівників.

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Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Усього в системі зареєструвалися 9187 компаній.

Із них 8090 подали заявки для своїх працівників.

255 863 – саме таку кількість спецперепусток замовили тільки за вересень.

За весь час було замовлено 612 705 спецперепусток.

"Наше головне завдання – забезпечити проїзд людей, без яких місто перестане функціонувати", – розповіли у Департаменті.

Нагадаємо, щоб замовити спецперепустки потрібно:

авторизуватись у системі https://qpass.kyivcity.gov.ua за допомогою КЕП;

заповнити електронну форму заявки;

у разі отримання позитивного рішення про надання спецперепусток – ввести повний список співробітників, вказати дані та номер транспортної картки "Київ Цифровий" кожного працівника;

інформацію про підтвердження або відмову у видачі спецперепусток кожного працівника можна отримати у системі https://qpass.kyivcity.gov.ua

Усі рішення про надання перепусток прийматиме Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій лише після оголошення дат та умов локдауну, якщо у цьому буде необхідність. Нині таких передумов немає.

Нагадаємо, що у Києві розглядають введення QR-пропусків і обмеження в роботі громадського транспорту. З входженням у "жовту зону" і напередодні можливого погіршення ситуації столична влада розробляє алгоритм подальшого посилення правил, які базуються на досвіді інших країн. Але ці варіанти розглядаються поки що на рівні ідей.

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