У Києві розглядають введення QR-пропусків і обмеження в роботі громадського транспорту

У Києві розглядають введення QR-пропусків і обмеження в роботі громадського транспорту

За словами Віталія Кличка, це все поки на рівні ідей.

У Києві розглядають введення QR-пропусків і обмеження в роботі громадського транспорту.

З входженням в "жовту зону" і напередодні можливого погіршення ситуації нами розробляється алгоритм подальшого посилення правил, які базуються на досвіді інших країн.

Також читайте У Кличка заявили про сумніви щодо достовірності вакцинації педколективу школи на Відрадному

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

"Наприклад, коли тільки за наявності QR-коду про вакцинацію людина зможе бути присутньою на масових заходах, ходити в кафе і ресторани, в місця, де є ймовірність близького контакту з великою кількістю людей і поширення інфекції. Ми розглядаємо такі варіанти обмежень. Вони можуть стосуватися і проїзду в громадському транспорті", - сказав він.

Водночас Кличко підкреслив, що ці варіанти, які розглядаються, поки що на рівні ідей.

Мер Києва додав, якщо такі варіанти все ж доведеться втілювати у життя, це контролюватимуть поліція з Муніципальною вартою, в тому числі співробітники столичних комунальних підприємств.

Відповідаючи на запитання, чи буде Київ вводити covid-сертифікати у громадському транспорті на випадок червоного рівня, Кличко зазначив: "Ми не хочемо такого варіанту. Але в разі різкого погіршення ситуації – для того, щоби не вводити повний локдаун, як це було минулого року, ми розглядаємо різні можливі гібридні обмеження, які зараз використовують деякі країни".

Нагадаємо, у Києві в лікарнях перебувають в основному не вакциновані від коронавірусу пацієнти.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання