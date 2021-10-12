У центрі Києва знесли паркан забудовника навколо історичної будівлі XIX століття: фото, відео

На Тургенєвській, 22 розташований будинок XIX ст., який внесений до переліку об‘єктів, що підпадають під додатковий захист історичних будинків.

У Києві комунальники знесли паркан забудовника навколо історичного будинку XIX століття, відомого як Садиба купця Маліна або міщан Зеленських.

На Тургенєвській, 22 розташований історичний будинок XIX ст., який не має статусу об’єкту культурної спадщини, але внесений до переліку об‘єктів, що підпадають під додатковий захист історичних будинків.

Також читайте Вночі у Києві знесли садибу Барбана XIX століття: відео

Про це повідомляє пресслужба "Київблагоустрою".

"Це не лише окраса нашого міста, а й наша історія, яку ми повинні зберегти", - йдеться у повідомленні.

Попередньо вказаний будинок обнесли парканом для подальшого проведення будівельних робіт. Дозвільні документи на тимчасове порушення благоустрою та встановлення огорожі до "Київблагоустрою" не надходили. На вимоги припису інспектора благоустрою прибрати конструкцію самостійно — власник не відреагував.

"На початку вересня, коли на Тургенєвській з’явилась будівельна техніка, місто зупинило проведення робіт. Сьогодні фахівці КП “Київблагоустрій” демонтували паркан біля історичного будинку на вулиці Тургенєвській, 22", - йдеться у повідомленні.

Законність проведення будівельних робіт на вказаній ділянці визначить поліція.

Опубліковано Дмитром Перовим Понеділок, 11 жовтня 2021 р.

Нагадаємо, у серпні активісти повідомили, що після трирічної перерви забудовники продовжують нищити старовинний будинок на Тургенівській.

Довідка: Садибу на вул. Тургенєвській, 22 було зведено на замовлення купця Василя Маліна у 1890 році. Відома вона перед усім тим, що в період з 1911 по 1915 роки тут мешкала сім’я заможних міщан Зеленських. Це остання вціліла дерев’яна будівля на вулиці Тургенєвській.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання