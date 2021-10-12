В Киеве могут ввести жесткий локдаун

В столице ежедневно увеличивается количество больных и госпитализированных.

Локдаун в Киеве могут ввести, если в столице будет низкий уровень вакцинированных людей.

Об этом заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, пишет "Вечерний Киев".

"В столице ежедневно увеличивается количество больных и госпитализированных. На сегодня заполняемость коек в больницах, выделенных для приема больных COVID-19, составляет 44,6%. Чтобы предотвратить возможный локдаун, мы должны максимально быстро вакцинировать людей. Другой альтернативы нет", — сказала Старостенко.

По словам чиновницы, ресурсов для наращивания темпов вакцинации хватает.

"Увеличиваем количество пунктов, делаем максимально удобную логистику, чтобы каждый желающий мог сделать прививку", — добавила она.

По состоянию на утро 12 октября в Киеве зафиксировано 628 новых случаев коронавируса за сутки. Это почти втрое больше, чем 11 октября (213 случаев коронавируса).

Напомним, что в Киеве рассматривают введение QR-пропусков и ограничения в работе общественного транспорта. С вхождением в "желтую зону" и накануне возможного ухудшения ситуации столичная власть разрабатывает алгоритм дальнейшего ужесточения правил, которые базируются на опыте других стран. Но эти варианты рассматриваются пока на уровне идей.

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