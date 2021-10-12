Цена вопроса — 250 евро: в Киеве задержали мужчину, который организовал продажу поддельных COVID сертификатов

Предприимчивому 23-летнему киевлянину грозит до шести лет тюрьмы.

В Киеве задержали мужчину, который организовал продажу поддельных COVID сертификатов.

За 250 евро и с помощью медработников злоумышленник вносил информацию об осуществлении вакцинации в базу данных электронной системы здравоохранения, после чего выдавал документ для выезда за границу.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Во время отработки оперативной информации сотрудники управления миграционной полиции совместно со следователями Дарницкого управления полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры разоблачили незаконную деятельность группы лиц, которая изготавливала и продавала поддельные COVID-сертификаты. Это — трое местных жителей, 1946, 1976 и 1998 годов рождения.

Как рассказал начальник миграционной полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Денис Демьянюк, при продаже сертификата вакцинации полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины организатора, им оказался ранее не судимый 23-летний киевлянин.

"Мы выяснили, что он находил клиентов через социальные сети и предлагал приобрести международный COVID-сертификат без прохождения процедуры вакцинации. Эту "услугу" он оценивал в 250 евро. Ему помогали семейная врач и медсестра столичной больницы, которые вносили недостоверную информацию в базу данных электронного здравоохранения и выдавали COVID-сертификаты. Таким образом этот документ отображался в мобильном приложении, что давало возможность выезда за границу ", — рассказал Демьянюк.

В результате обысков по месту работы сотрудниц медицинского учреждения и автомобиля задержанного правоохранители изъяли вещественные доказательства. Это — черновики, деньги, телефон, печати, бланки сертификатов и другая документация, подтверждающая противоправную деятельность сообщников.

Начатые уголовные производства по части третьей статьи 358 Уголовного кодекса Украины — подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов и частью второй статьи 361 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи.

"Организатору сообщили о подозрении в совершении преступлений, а суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Что касается деятельности медицинских работников, то сейчас решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности", — отметил полковник полиции.

Напомним, ранее в полиции объяснили, что грозит Украинские за подделку COVID сертификатов.

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