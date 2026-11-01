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- Киев
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В Киеве пришли уведомления о ядерной угрозе и уличных боях: что произошло
Мобильное приложение тревог, вероятно, сломали хакеры: поздно вечером пользователи массово получили фейковые уведомления о критической опасности — от радиационной угрозы до уличных боев.
В Киеве приложение, предупреждающее о воздушной тревоге, разослало пользователям уведомления о ядерной угрозе и уличных боях.
Вот такие извещения сегодня поздно вечером получили киевляне:
В Сети предположили, что, вероятно, система оповещения о воздушной тревоге была сломана.
Бывший руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также предположил, что мог быть несанкционирован доступ к применению воздушных тревог.
«Может быть кибератака, ждите официальных сообщений», — пояснил он.
Также Коваленко призвал украинцев пока не подписываться на этот канал, который сломали вражеские хакеры.
«Люди, которые подписались на вражеский ТГ-канал, или хотят щелкнуть на какую-то левую ссылку — у вас, как минимум, могут стирать ваши данные. Поэтому не нажимайте ничего лишнего. От того канала отпишитесь, в ленту что-то бросят, щелкнете что-то лишнее, и все. Осторожно пока с этим», — предупредил он.
Официальные объяснения
Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что предположительно приложение «Воздушная тревога» подверглось вражескому влиянию.
«Никакой радиационной угрозы нет. Сохраняйте спокойствие, следите за нашими сообщениями на нашем канале», — заверили в Воздушных силах ВСУ.
В КГГА позже добавили, что приложение «Киев Цифровой» и уличная система оповещения в столице работают в штатном режиме и будут извещать о воздушной тревоге в случае возникновения угрозы. Пока в Киеве воздушной тревоги нет.
«Информация об объявлении и отбое воздушной тревоги также публикуется в официальном Telegram-канале КГГА. По информации Воздушных сил ВС Украины, приложение „Воздушная тревога“, вероятно, поддался вражескому вмешательству. Никакой радиационной угрозы нет», — отметили в КГГА.
Власти столицы призвали киевлян сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и следить за сообщениями из официальных источников.
Реакция соцсетей
Между тем украинцы не упустили возможности, чтобы не пошутить даже казалось бы по такому угрожающему инциденту.
Напомним, на днях в Киеве через пять минут трижды объявляли и отменяли тревогу — тогда произошел технический сбой в системе оповещения.