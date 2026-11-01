В Киеве пришли уведомления о ядерной угрозе и уличных боях: что произошло

Применение воздушной тревоги разослало уведомление о ядерной угрозе: что известно об изломе / © Getty Images

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В Киеве приложение, предупреждающее о воздушной тревоге, разослало пользователям уведомления о ядерной угрозе и уличных боях.

Вот такие извещения сегодня поздно вечером получили киевляне:

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В Сети предположили, что, вероятно, система оповещения о воздушной тревоге была сломана.

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Бывший руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также предположил, что мог быть несанкционирован доступ к применению воздушных тревог.

«Может быть кибератака, ждите официальных сообщений», — пояснил он.

Также Коваленко призвал украинцев пока не подписываться на этот канал, который сломали вражеские хакеры.

«Люди, которые подписались на вражеский ТГ-канал, или хотят щелкнуть на какую-то левую ссылку — у вас, как минимум, могут стирать ваши данные. Поэтому не нажимайте ничего лишнего. От того канала отпишитесь, в ленту что-то бросят, щелкнете что-то лишнее, и все. Осторожно пока с этим», — предупредил он.

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Официальные объяснения

Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что предположительно приложение «Воздушная тревога» подверглось вражескому влиянию.

«Никакой радиационной угрозы нет. Сохраняйте спокойствие, следите за нашими сообщениями на нашем канале», — заверили в Воздушных силах ВСУ.

В КГГА позже добавили, что приложение «Киев Цифровой» и уличная система оповещения в столице работают в штатном режиме и будут извещать о воздушной тревоге в случае возникновения угрозы. Пока в Киеве воздушной тревоги нет.

«Информация об объявлении и отбое воздушной тревоги также публикуется в официальном Telegram-канале КГГА. По информации Воздушных сил ВС Украины, приложение „Воздушная тревога“, вероятно, поддался вражескому вмешательству. Никакой радиационной угрозы нет», — отметили в КГГА.

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Власти столицы призвали киевлян сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и следить за сообщениями из официальных источников.

Реакция соцсетей

Между тем украинцы не упустили возможности, чтобы не пошутить даже казалось бы по такому угрожающему инциденту.

Напомним, на днях в Киеве через пять минут трижды объявляли и отменяли тревогу — тогда произошел технический сбой в системе оповещения.

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