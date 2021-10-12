В вагонах киевского метро делали маникюр и торговали овощами и смартфонами: фото, видео

Такой странный перфоманс устроили сами сотрудники подземки.

В вагонах киевского метро делали маникюр и торговали овощами и смартфонами.

Такой странный перфоманс устроили сами сотрудники подземки.

Как сообщила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон, такая визуализация была создана для того, чтобы показать, во что может превратиться метро, если киевляне будут поддерживать нелегальную торговлю своими гривнями.

"Концентрат всего, что мы видим каждый день, параллельно слушая призывы не жертвовать средства неизвестным лицам и не покупать товары в неустановленных местах и соблюдать правила. Убеждена, что музыка должна быть в концерт-холлах, торговля в торговых центрах или фермерских крафтовых рядах, и все остальные услуги в салонах, магазинах и точно не в метро", — подчеркнула она.

Опубликовано Наташей Макогон вторником, 12 Октября 2021

Макогон отдельно поблагодарила Управление полиции в метрополитене за их ежедневную работу.

"Поскольку у каждого нелегального торговца в подземке, как только подходит полицейский, появляется три защитника, которые рассказывают о "трудных временах и политической ситуации". Но знаю, что где не покупают, туда не приходят продавать. И наша гривня — самый эффективный способ решения ситуации", — подытожила она.

Многих пользователей такой перфоманс, мягко говоря, удивил. Больше всего люди возмущались тем, что некоторые его участники были без защитных масок на лице, в то время, когда в Киеве количество случаев коронавируса растет чуть ли не ежедневно.

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