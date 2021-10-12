В пригороде Киева мужчина в камуфляже стрелял в семью: что известно (фото, видео)

Глава семейства ранен в ногу, поврежден автомобиль.
В пригороде Киева мужчина в камуфляже стрелял в семью с ребенком.
Чрезвычайное событие произошло 12 октября около 7:45 в селе Софиевская Борщаговка.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы.
"Около 7:45 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль", — говорится в сообщении полиции.
Стоит отметить, что в машине с родителями был ребенок.
Стрельба по семье среди белого дня Сегодня утром на Софиевской Борщаговке произошла стрельба — неизвестной в камуфляже стрелял в семью, только села в автомобиль #Volkswagen. Предварительно, все остались живы. Информация об этом происшествии уточняется.Опубликовано Оперативный Вторник, 12 Октября 2021
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские устанавливают, из какого оружия стрелял злоумышленник и все обстоятельства стрельбы.
"Если вы владеете какой-либо информацией об указанном событии, просим сообщить по спецлинии "102", — отметили в полиции.
Напомним, в центре Черкасс во время стрельбы в кафе убили мужчину.