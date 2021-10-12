В центре Киева снесли забор застройщика вокруг исторического здания XIX века: фото, видео

На Тургеневской, 22 расположен дом XIX в., Который внесен в перечень объектов, подпадающих под дополнительную защиту исторических зданий.

В Киеве коммунальщики снесли забор застройщика вокруг исторического здания XIX века, известного как Усадьба купца Малина или мещан Зеленских.

На Тургеневской, 22 расположено историческое здание XIX в., не имеющее статуса объекта культурного наследия, но внесенное в перечень объектов, подпадающих под дополнительную защиту исторических зданий.

Также читайте Ночью в Киеве снесли усадьбу Барбана XIX века: видео

Об этом сообщает пресс служба "Киевблагоустройство".

"Это не только украшение нашего города, но и наша история, которую мы должны сохранить", — говорится в сообщении.

Предварительно указанный дом обнесли забором для дальнейшего проведения строительных работ. Разрешительные документы на временное нарушение благоустройства и установку ограждения "Киевблагоустройству" не поступали. На требование предписания инспектора благоустройства убрать конструкцию самостоятельно — владелец не отреагировал.

"В начале сентября, когда на Тургеневской появилась строительная техника, город остановил проведения работ. Сегодня специалисты КП "Киевблагоустройство" демонтировали забор возле исторического здания на улице Тургеневской, 22", — говорится в сообщении.

Законность проведения строительных работ на указанном участке определит полиция.

Опубликовано Дмитрием Перовым понедельника, 11 Октября 2021

Напомним, в августе активисты сообщили, что после трехлетнего перерыва застройщики продолжают уничтожать старинный дом на Тургеневской.

Справка: Усадьба на ул. Тургеневской, 22 была построена по заказу купца Василия Малина в 1890 году. Известна она прежде всего тем, что в период с 1911 по 1915 годы здесь жила семья зажиточных мещан Зеленских. Это последнее уцелевшее деревянное здание на улице Тургеневской.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку