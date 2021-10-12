У середмісті Києва чоловік у камуфляжі стріляв у родину: що відомо (фото, відео)

Главу сімейства поранено у ногу, пошкоджено автівку.
У середмісті Києва чоловік у камуфляжі стріляв у родину з дитиною.
Надзвичайна подія сталася 12 жовтня близько 7:45 в селі Софіївська Борщагівка.
Про це повідомляє поліція Київської області.
Поліцейські встановлюють обставини стрілянини.
"Близько 7:45 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного молодика, який разом із 28-річною дружиною сідав до автівки. Чоловіка поранено у ногу, пошкоджено автівку", - йдеться у повідомленні поліції.
Варто зазначити, що в автівці з батьками була дитина.
Стрілянина по сім’ї серед білого дня Сьогодні зранку на Софіївській Борщагівці сталася стрілянина - невідомій у камуфляжі стріляв у сім‘ю, яка щойно сіла в автомобіль #Volkswagen. Попередньо, усі залишилися живі. Інформація про цю надзвичайну подію уточнюється.Опубліковано Оперативний Вівторок, 12 жовтня 2021 р.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Наразі поліцейські встановлюють, з якої зброї стріляв зловмисник та усі обставини стрільби.
"Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо вказаної події, просимо повідомити на спецлінію п"102", - зазначили у поліції.
Нагадаємо, у центрі Черкас під час стрілянини у кафе вбили чоловіка.