У середмісті Києва чоловік у камуфляжі стріляв у родину: що відомо (фото, відео)

У середмісті Києва чоловік у камуфляжі стріляв у родину: що відомо (фото, відео)

Главу сімейства поранено у ногу, пошкоджено автівку.

У середмісті Києва чоловік у камуфляжі стріляв у родину з дитиною.

Надзвичайна подія сталася 12 жовтня близько 7:45 в селі Софіївська Борщагівка.

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Про це повідомляє поліція Київської області.

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини.

"Близько 7:45 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного молодика, який разом із 28-річною дружиною сідав до автівки. Чоловіка поранено у ногу, пошкоджено автівку", - йдеться у повідомленні поліції.

Варто зазначити, що в автівці з батьками була дитина.

Стрілянина по сім’ї серед білого дня Сьогодні зранку на Софіївській Борщагівці сталася стрілянина - невідомій у камуфляжі стріляв у сім‘ю, яка щойно сіла в автомобіль #Volkswagen. Попередньо, усі залишилися живі. Інформація про цю надзвичайну подію уточнюється. Опубліковано Оперативний Вівторок, 12 жовтня 2021 р.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановлюють, з якої зброї стріляв зловмисник та усі обставини стрільби.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо вказаної події, просимо повідомити на спецлінію п"102", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, у центрі Черкас під час стрілянини у кафе вбили чоловіка.

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