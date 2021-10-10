Коронавірус у Києві: статистика на 10 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 240 043 випадки COVID-19.
Станом на ранок 10 жовтня у Києві зафіксовано 320 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 543 випадки менше, ніж 9 жовтня (863 випадки коронавірусу).
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали - 222 641 людина;
- померли - 5 530 людей (14 за добу).
У Київській області зафіксовано 137 925 випадків COVID-19 (237 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 128 487 людей (54 за добу);
- померли 2 946 людей (1 за добу).
Нагадаємо, в Україні планують збільшити перелік професій з обов'язковою вакцинацією. Наразі працівники, які не щепляться проти COVID-19 протягом місяця, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.