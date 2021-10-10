Коронавірус у Києві: статистика на 10 жовтня

Коронавірус у Києві: статистика на 10 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 240 043 випадки COVID-19.

Станом на ранок 10 жовтня у Києві зафіксовано 320 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 543 випадки менше, ніж 9 жовтня (863 випадки коронавірусу).

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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали - 222 641 людина;

людина; померли - 5 530 людей (14 за добу).

У Київській області зафіксовано 137 925 випадків COVID-19 (237 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 128 487 людей ( 54 за добу);

людей ( за добу); померли 2 946 людей (1 за добу).

Нагадаємо, в Україні планують збільшити перелік професій з обов'язковою вакцинацією. Наразі працівники, які не щепляться проти COVID-19 протягом місяця, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

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