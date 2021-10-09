У військовому госпіталі Києва вимагали гроші з учасників АТО/ОСС за присвоєння інвалідності - прокуратура

У військовому госпіталі Києва вимагали гроші з учасників АТО/ОСС за присвоєння інвалідності - прокуратура

Вартість таких "послуг" становила від 1500 доларів США залежно від ступенів розладів.

У військовому госпіталі Києва викрито корупційну схему вимагання коштів з учасників АТО/ОСС за присвоєння інвалідності.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи медичної установи організували злочинну схему протиправного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди від колишніх військовослужбовців, учасників АТО та ООС за проходження військово-лікарської комісії та призначення групи інвалідності для подальшого проходження МСЕК.

Вартість таких "послуг" становила від 1500 доларів США залежно від ступенів розладів.

7 жовтня одразу після одержання чергової частини неправомірної вигоди затримано посередника. Наразі йому повідомлено про підозру.

Також у межах кримінального провадження проведено обшуки за місцями роботи та проживання інших фігурантів, у ході яких виявлено грошові кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці змусили чоловіка взяти кредит, щоб заплатити їм хабар.

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