Центр Києва 10 жовтня закриють для транспорту: де не проїхати (схеми)

Центр Києва 10 жовтня закриють для транспорту: де не проїхати (схеми)

У столиці відбудеться масовий спортивний захід "Легкоатлетичний пробіг Український військовий забіг/Military Run UA".

У центрі столиці 10 жовтня від 07:00 до 13:00 відбудеться масовий спортивний захід "Легкоатлетичний пробіг Український військовий забіг/Military Run UA". У зв’язку з цим буде обмежено рух транспорту за маршрутом проведення заходу.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА №2128.

Так, рух транспортних засобів обмежать за маршрутом:

вулиця Михайла Грушевського, 5-А (оглядовий майданчик у Маріїнському парку перед Маріїнським палацом) – рух вулицею Михайла Грушевського, вздовж Центрального будинку офіцерів у напрямку Києво-Печерської Лаври – Арсенальна площа – вулиця Івана Мазепи – площа Слави – вздовж парного боку вулиці Лаврської – парк Вічної Слави – вздовж Києво-Печерської Лаври – вздовж Мистецького Арсеналу – пам’ятник Воїнам-Афганцям – повз виставки російської зброї, захопленої на Донбасі – через Музей локальних конфліктів – навколо найвищого флагштока з державним прапором України – повз Вічного Вогню – Національний музей історії України у Другій світовій війни. Меморіальний комплекс – розворот на території Національного музею історії України у Другій світовій війни. Меморіального комплексу – рух у зворотному напрямку непарним боком вулиці Лаврської через площу Слави – поворот на алею Героїв Крут – вздовж Пам’ятника військовим льотчикам – через Аскольдову Могилу – вздовж пам’ятника Героям Крут – Паркова дорога – Петрівська алея – стадіон імені Валерія Лобановського – розворот біля колонади центрального входу / пам’ятника Валерію Лобановському – рух у зворотному напрямку Петрівською алеєю – Паркова дорога – поворот за адресою: Паркова дорога, будинок 35 – підйом у Маріїнський парк через вулицю Михайла Грушевського, будинок 9-А/9-Б – поворот на перехресті з вулицею Михайла Грушевського (Посольство Китайської Народної Республіки) – вулиця Михайла Грушевського, вздовж Центрального будинку офіцерів – до вулиці Михайла Грушевського, будинок 5 (Верховна Рада України) – вулиця Михайла Грушевського, будинок 5-А (оглядовий майданчик у Маріїнському парку перед Маріїнським палацом).

На час проведення масового спортивного заходу "Легкоатлетичний пробіг Український Військовий Забіг/Military Run UA" також змінить маршрути наземний пасажирський транспорт, який курсує цими вулицями.

Як повідомляє КП "Київпастранс", буде змінено маршрути тролейбусів № 38 та автобусів № 24, 55, 62.

Так, із початку руху до закінчення заходів (орієнтовно до 13:00) рух маршрутів буде організовано:

– тролейбус № 38 від ст. м. "Видубичі" до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної)

КМДА

– автобус № 24 від залізничного вокзалу "Центральний" до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського

– автобус № 55 від Дарницької площі до вул. Старонаводницької за діючою трасою, далі – вул. Генерала Алмазова – б-р Лесі України – вул. Басейна – вул. Еспланадна – ст. м. "Палац Спорту" – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – б-р Лесі Українки – вул. Новогоспітальна – вул. Євгена Коновальця – вул. Михайла Задніпровського – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька, далі за діючим маршрутом

– автобус № 62 від Ботанічного саду до б-ру Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної)

КМДА

Нагадаємо, Нацкорпус кличе українців на Марш Нації.

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