Кількість випадків коронавірусу в Києві значно збільшилась: статистика на 9 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 239 723 випадки COVID-19.
Станом на ранок 9 жовтня у Києві зафіксовано 863 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 142 випадки більше, ніж 8 жовтня (721 випадок коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 239 723 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 222 425 людей (186 за добу)
- померли 5 516 людей (13 за добу)
У Київській області зафіксовано 137 688 випадків COVID-19 (676 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 128 433 людини (252 за добу)
- померли 2 945 людей (10 за добу)
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, за яких симптомів та у якому стані пацієнту може знадобитись госпіталізація.
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