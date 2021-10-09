Кількість випадків коронавірусу в Києві значно збільшилась: статистика на 9 жовтня

Кількість випадків коронавірусу в Києві значно збільшилась: статистика на 9 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 239 723 випадки COVID-19.

Станом на ранок 9 жовтня у Києві зафіксовано 863 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 142 випадки більше, ніж 8 жовтня (721 випадок коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 239 723 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 222 425 людей ( 186 за добу)

людей ( за добу) померли 5 516 людей (13 за добу)

У Київській області зафіксовано 137 688 випадків COVID-19 (676 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 128 433 людини ( 252 за добу)

людини ( за добу) померли 2 945 людей (10 за добу)

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, за яких симптомів та у якому стані пацієнту може знадобитись госпіталізація.

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