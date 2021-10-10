Коронавирус в Киеве: статистика на 10 октября

Коронавирус в Киеве: статистика на 10 октября

Всего в столице подтверждено 240 043 случая COVID-19.

По состоянию на утро 10 октября в Киеве зафиксировано 320 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 543 случая меньше, чем 9 октября (863 случая коронавируса).

Также читайте Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 октября

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели — 222 641 человек;

человек; умерли — 5530 человек (14 в сутки).

В Киевской области зафиксировано 137 925 случаев COVID-19 (237 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 128 487 человек (54 в сутки)

человек в сутки) умерли 2 946 человек (1 за сутки).

Напомним, в Украине планируют увеличить перечень профессий с обязательным вакцинацией. Сейчас работники, которые не прививаются против COVID-19 в течение месяца, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку