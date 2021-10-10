Коронавирус в Киеве: статистика на 10 октября

Всего в столице подтверждено 240 043 случая COVID-19.
По состоянию на утро 10 октября в Киеве зафиксировано 320 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 543 случая меньше, чем 9 октября (863 случая коронавируса).
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели — 222 641 человек;
- умерли — 5530 человек (14 в сутки).
В Киевской области зафиксировано 137 925 случаев COVID-19 (237 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 128 487 человек (54 в сутки)
- умерли 2 946 человек (1 за сутки).
Напомним, в Украине планируют увеличить перечень профессий с обязательным вакцинацией. Сейчас работники, которые не прививаются против COVID-19 в течение месяца, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.