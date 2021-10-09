Жахлива ДТП з маршруткою в Києві — автобус із пасажирами розколовся від удару об стовп: відео

Жахлива ДТП з маршруткою в Києві — автобус із пасажирами розколовся від удару об стовп: відео

У маршрутний автобус "Київ -Бровари" на великій швидкості ззаду влетіло легкове авто.

Увечері в суботу, 9 жовтня, на Броварському проспекті в Києві сталася серйозна аварія за участю маршрутки і легкового авто.

Як повідомляють в Telegram-каналі "ДТП. Київ", серйозна аварія з потерпілими сталася поблизу станції метро Лісова.

В результаті зіткнення легкового автомобіля з маршрутним автобусом №322 "Київ-Бровари", маршрутка протаранила стовп, перекинулася і буквально розкололася. Як стверджують очевидці, звук від удару було чути аж на метро Чернігівська.

У салоні маршрутки були пасажири. Точна кількість постраждалих поки невідома. Щонайменше двоє людей загинуло. На місці працюють рятувальники ДСНС, медики, поліція, проїзд утруднено.

У Telegram-каналі "Київ Оперативний" опублікували відео моменту ДТП.

Нагадаємо, раніше на автодорозі Львів-Тернопіль неподалік села Тарасівка маршрутка сполученням "Львів-Липівка" перекинулась внаслідок зіткнення з автомобілем "Фольксваген".

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