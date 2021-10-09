На Київщині злодій пробрався у будинок і змушений був утікати: відео

Зловмисника сполохала сигналізація, а його втечу зафіксувала камера спостереження.

Київська поліція затримала 31-річного мешканця Борисполя, який заліз до чужого будинку через вікно, але змушений був утекти ні з чим, оскільки спрацювала сигналізація.

Про це повідомили в суботу, 9 жовтня, у пресслужбі Нацполіції, опублікувавши відео, зняте камерою спостереження.

Як з'ясувалося затриманий неодноразово притягувався до відповідальності за скоєння аналогічних злочинів. Зокрема, у вересні цього року в одній із недобудов він виламав двері та заліз всередину, викрав будівельний матеріал, особисті речі, електроінструмент і навіть дитячі іграшки.

Наразі поліція встановлює причетність затриманого до скоєння інших злочинів на території Бориспільщини.

Нагадаємо, раніше у Львові патрульні випадково затримали злодія, який побачивши поліцію, намагався втекти на велосипеді.

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