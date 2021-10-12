У вагонах київського метро робили манікюр та торгували овочами і смартфонами: фото, відео

Такий дивний перфоманс влаштували самі співробітники підземки.

У вагонах київського метро робили манікюр та торгували овочами і смартфонами.

Такий дивний перфоманс влаштували самі співробітники підземки.

Як повідомила заступниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон, така візуалізація була створена для того, щоб показати, у що може перетворитися метро, якщо кияни будуть підтримувати нелегальну торгівлю своїми гривнями.

"Концентрат усього, що ми бачимо щодня, паралельно слухаючи заклики не жертвувати кошти невідомим особам та не купувати товари у невстановлених місцях та дотримуватися правил. Переконана, що музика має бути у концерт-холах, торгівля у торгових центрах або фермерських крафтових рядах, та й всі інші послуги у салонах, магазинах і точно не в метро", - наголосила вона.

Опубліковано Наталкою Макогон Вівторок, 12 жовтня 2021 р.

Макогон окремо подякувала Управлінню поліції в метрополітені за їхню щоденну роботу.

"Бо на кожного нелегального торгівця в підземці, як тільки підходить поліцейський, з'являється три захисники, які розповідають про "скрутні часи і політичну ситуацію". Але знаю, що де не купують, туди не приходять продавати. І наша гривня - найефективніший спосіб вирішення ситуації", - підсумувала вона.

Багатьох дописувачів такий перфоманс, м'яко кажучи, здивував. Найбільше люди обурювалися тим, що деякі його учасники були без захисних масок на обличчі, у той час, коли у Києві кількість випадків коронавірусу зростає ледь не щодня.

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