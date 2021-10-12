Ціна питання - 250 євро: у Києві затримали чоловіка, який організував продаж підроблених COVID-сертифікатів

Підприємливому 23-річному киянину загрожує до шести років в`язниці.

У Києві затримали чоловіка, який організував продаж підроблених COVID-сертифікатів.

За 250 євро та за допомогою медпрацівників зловмисник вносив інформацію про здійснення вакцинації в базу даних електронної системи охорони здоров’я, після чого видавав документ для виїзду за кордон.

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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Під час відпрацювання оперативної інформації працівники управління міграційної поліції спільно зі слідчими Дарницького управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури викрили незаконну діяльність групи осіб, яка виготовляла та продавала підроблені COVID-сертифікати. Це - троє місцевих мешканців, 1946, 1976 та 1998 років народження.

Як розповів начальник міграційної поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Денис Дем`янюк, під час продажу сертифіката вакцинації поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України організатора, ним виявився раніше не судимий 23-річний киянин.

"Ми з`ясували, що він знаходив клієнтів через соціальні мережі та пропонував придбати міжнародний COVID-сертифікат без проходження процедури вакцинації. Цю "послугу" він оцінював у 250 євро. Йому допомагали сімейна лікарка та медсестра столичної лікарні, які вносили недостовірну інформацію у базу даних електронної системи охорони здоров’я та видавали COVID-сертифікати. У такий спосіб цей документ відображався у мобільному застосунку, що давало можливість виїзду за кордон", - розповів Дем`янюк.

У результаті обшуків за місцем роботи співробітниць медичного закладу та автомобіля затриманого правоохоронці вилучили речові докази. Це – чернетки, гроші, телефон, печатки, бланки сертифікатів та інша документація, що підтверджує протиправну діяльність спільників.

Розпочаті кримінальні провадження за частиною третьою статті 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів та частиною другою статті 361 Кримінального кодексу України - несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку.

"Організатору повідомили про підозру у скоєнні злочинів, а суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі. Щодо діяльності медичних працівників, то нині вирішується питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності", - зазначив полковник поліції.

Нагадаємо, раніше у поліції пояснили, що загрожує українцям за підробку COVID-сертифікатів.

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