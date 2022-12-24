У Києві метеорологи прогнозують мокрий сніг

Місцева влада просить водіїв бути особливо уважними на дорогах, а пішоходів – користуватися флікерами і ліхтариками у темний час доби.
Після періоду сухої погоди у Києві метеорологи прогнозують дощі та мокрий сніг. Зокрема, невеликі опади можливі протягом суботи.
У ніч проти неділі у столиці очікують мокрий сніг.
Про це повідомпяє КМДА.
Як зазначають синоптики, температура залишатиметься на позитивних позначках у денні години. Уночі – близько нуля. Через це можливе підмерзання на покритті. Аби уникнути обледеніння, дорожники оброблятимуть вулиці протиожеледними матеріалами.
Просимо водіїв бути обачними на дорогах, а пішоходів – користуватися флікерами і ліхтариками у темний час доби.
Нагадаємо, у Києві знову почалися екстрені відключення світла, графіки не діють.