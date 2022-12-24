У Києві знову екстрені відключення світла: графіки не діють

У суботу, 24 грудня, у Києві та області знову будуть діяти аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК.

Наголошується, що Києві відбуваються екстрені відключення світла. Саме тому графіки стабілізаційних відключень, які були складені раніше, наразі не діють.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві станом на вечір 23 грудня водо- і теплопостачання відбуваються у штатному режимі. Проблеми з опаленням лише там, де робота котелень залежить від електроенергії. У мерії хочуть залучити генератори, щоб заживити максимальну кількість котелень.

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